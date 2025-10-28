ПСЖ готує новий контракт для Пачо

Парі Сен-Жермен планує найближчим часом оголосити про новий контракт із центральним захисником Вільямом Пачо.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже узгодили ключові умови нової угоди, а офіційне підтвердження очікується до кінця року. Новий контракт розрахований на п’ять років – таким чином парижани хочуть віддячити футболісту за впевнені виступи.

24-річний еквадорець цього сезону провів 15 матчів у складі ПСЖ та забив 1 гол. Пачо приєднався до французького гранда в серпні 2024 року, а до цього виступав за німецький Айнтрахт.

У національній збірній Еквадору Вільям Пачо зіграв 30 поєдинків і відзначився двома забитими м’ячами.

Раніше колишній гравець ПСЖ оголосив про завершення карʼєри.