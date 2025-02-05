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Полісся відправило вінгера в оренду в хорватський клуб

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 22:35
Дімітар Трайков покинув Полісся
Дімітар Трайков
ФК Полісся

Вінгер Полісся Дімітар Трайков на правах оренди перейшов до хорватського Дугополе.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону, без опції викупу. Фінансові деталі невідомі.

Трайков приєднався до складу Полісся влітку минулого року, але за основний склад житомирян так і не дебютував. Форвард з Північної Македонії провів за дубль Полісся у Другій лізі 6 матчів та відзначився 1 голом.

Дугополє виступає в другому дивізіоні чемпіонату Хорватії, в якому посідає передостаннє, 11-те місце, в першості.

Напередодні житомирський клуб підписав португальського вінгера Гонсалвеша.

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