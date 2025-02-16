Полісся вирішило повернути в розташування клубу скандального легіонера

Конголезький форвард Бені Макуана повертається в Полісся.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела , керівництвом житомирського клубу ухвалено рішення щодо повернення 22-річного легіонера в розташування клубу.

Найближчим часом Макуана тренуватиметься з Поліссям-2.

Нагадаємо, що Бені приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовши з Монпельє за 250 тисяч євро.

Раніше Полісся виступило із заявою щодо самовільного відходу Бені Макуана з клубу. Дійшло до того, що футболіст видалив усі фотографії та згадування про житомирський клуб зі свого акаунту в Instagram.