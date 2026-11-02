Вінгер Манчестер Юнайтед відновив тренування після травми

Атакувальний хавбек Манчестер Юнайтед Патрік Доргу відновив тренування після травми, отриманної на початку сезону.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Футболіст повністю відновився і може взяти участь у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Роми, який заплановано на 3 листопада о 22:00 за київським часом.

🚨 Patrick Dorgu returns in team training with Man United squad ahead of AS Roma game. https://t.co/5aAMBhmyO4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 2, 2026

Нагадаємо, Доргу отримав ушкодження стегна у матчі збірних Данії та Вельсу в межах Ліги націй у вересні.

Цього сезону вінгер зіграв шість матчів за МЮ в усіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.

Раніше стало відомо, чи планує клуб звільняти Майкла Карріка з посади головного тренера.