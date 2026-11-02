Вінгер Манчестер Юнайтед відновив тренування після травми
Патрік Доргу
УЄФА
Атакувальний хавбек Манчестер Юнайтед Патрік Доргу відновив тренування після травми, отриманної на початку сезону.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Футболіст повністю відновився і може взяти участь у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Роми, який заплановано на 3 листопада о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Доргу отримав ушкодження стегна у матчі збірних Данії та Вельсу в межах Ліги націй у вересні.
Цього сезону вінгер зіграв шість матчів за МЮ в усіх турнірах, в яких відзначився двома результативними передачами.
Раніше стало відомо, чи планує клуб звільняти Майкла Карріка з посади головного тренера.