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Діас готовий покинути Ліверпуль у випадку надходження привабливої пропозиції

Олександр Булава — 10 липня 2025, 20:30
Діас готовий покинути Ліверпуль у випадку надходження привабливої пропозиції
Луїс Діас
IMAGO

Вінгер Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас готовий залишити клуб, якщо надійде вигідна пропозиція.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Ліверпуль був поінформований про готовність гравця залишити клуб. Проте наразі мерсисайдці поки відхиляють по ньому усі пропозиції: від Баварії, Барселони та інші.

Останніми днями спортивний директор Баварії Макс Еберль провів нові перемовини з представниками колумбійця Мюнхенський клуб зацікавлений в Луїсі, але не робив пропозицію по ньому. Ситуація складна, проте Баварія працює над переходом.

Раніше повідомлялося про те, що вінгер мріє перейти в Барселону. У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро.

Ліверпуль Луїс Діас

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