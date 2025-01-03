Один з клубів УПЛ цікавиться івуарійським вінгером Леха
Адріель Ба Луа
lechpoznan.pl
Івуарійський вінгер Леха Адріель Ба Луа потрапив до сфери інтересів неназваного клубу Прем'єр-ліги України.
Про це повідомив журналіст Себастьян Стасзевскі у соцмережі Х.
За інформацією джерела, 28-річний футболіст, який не поїде на збори команди до Туреччини, має на руках кілька пропозицій.
Крім клубу УПЛ, гравцем цікавляться в Росії та Азербайджані, також інші польські команди не проти підписати футболіста.
У поточному сезоні Адріель Ба Луа провів 7 матчів на клубному рівні та віддав 1 асист.
Раніше також повідомлялося, що в зимове трансферне вікно Динамо може підписати 20-річного африканського захисника, який пройде перегляд на зборах в Туреччині.