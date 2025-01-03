Один з клубів УПЛ цікавиться івуарійським вінгером Леха

Івуарійський вінгер Леха Адріель Ба Луа потрапив до сфери інтересів неназваного клубу Прем'єр-ліги України.

Про це повідомив журналіст Себастьян Стасзевскі у соцмережі Х.

За інформацією джерела, 28-річний футболіст, який не поїде на збори команди до Туреччини, має на руках кілька пропозицій.

Крім клубу УПЛ, гравцем цікавляться в Росії та Азербайджані, також інші польські команди не проти підписати футболіста.

У поточному сезоні Адріель Ба Луа провів 7 матчів на клубному рівні та віддав 1 асист.

Раніше також повідомлялося, що в зимове трансферне вікно Динамо може підписати 20-річного африканського захисника, який пройде перегляд на зборах в Туреччині.