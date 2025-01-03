ЗМІ дізналися ім'я африканського захисника, якого під час зборів перегляне Динамо

Стало відоме ім'я африканського легіонера, який поїде на збори з Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, йдеться про 20-річного південноафриканця Іме Окона.

Окон – гравець клубу СуперСпорт Юнайтед, що виступає в прем'єр-лізі ПАР. Його зріст – 187 см, вартість на Transfermarkt – 650 тис.

Контракт Окона зі своїм клубом закінчується 30 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Динамо в зимове трансферне вікно також планує посилити правий фланг захисту.