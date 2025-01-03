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ЗМІ дізналися ім'я африканського захисника, якого під час зборів перегляне Динамо

Олексій Мурзак — 3 січня 2025, 15:27
ЗМІ дізналися ім'я африканського захисника, якого під час зборів перегляне Динамо
Іме Окон
soccernet.ng

Стало відоме ім'я африканського легіонера, який поїде на збори з Динамо.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, йдеться про 20-річного південноафриканця Іме Окона.

Окон – гравець клубу СуперСпорт Юнайтед, що виступає в прем'єр-лізі ПАР. Його зріст – 187 см, вартість на Transfermarkt – 650 тис.

Контракт Окона зі своїм клубом закінчується 30 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Динамо в зимове трансферне вікно також планує посилити правий фланг захисту.

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