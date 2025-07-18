Вінгер Динамо, який не хоче повертатися в Україну, підписав новий контракт з Корінтіансом
Вітіньо
ФК Динамо Київ
Вінгер київського Динамо Вітіньо як мінімум ще на сезон залишиться грати в чемпіонаті Бразилії.
Пресслужба Корінтіанса оголосила про підписання контракту з гравцем до літа 2026 року.
26-річний футболіст скористався правилами ФІФА, які дозволяють легіонерам, які підписали контракти з українськими клубами до початку повномасштабного вторгнення, залишати Україну без негативних наслідків для себе.
Сам Вітіньо неодноразово повідомляв, що не має наміру повертатися до Прем'єр-ліги, незважаючи на контракт з Динамо до червня 2027 року.
Орієнтовна вартість футболіста становить 7,5 млн євро.
Раніше президент київського клубу Ігор Суркіс розповів про можливість повернення Вітіньо.