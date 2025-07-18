Вінгер Динамо, який не хоче повертатися в Україну, підписав новий контракт з Корінтіансом

Вінгер київського Динамо Вітіньо як мінімум ще на сезон залишиться грати в чемпіонаті Бразилії.

Пресслужба Корінтіанса оголосила про підписання контракту з гравцем до літа 2026 року.

26-річний футболіст скористався правилами ФІФА, які дозволяють легіонерам, які підписали контракти з українськими клубами до початку повномасштабного вторгнення, залишати Україну без негативних наслідків для себе.

CONTRATO PRORROGADO! ❤️



📝 Vitinho acertou a extensão de contrato com o Clube do Povo até junho de 2026.



Seguimos juntos! 🫱🏼‍🫲🏽 pic.twitter.com/sDjqiLAAeE — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 18, 2025

Сам Вітіньо неодноразово повідомляв, що не має наміру повертатися до Прем'єр-ліги, незважаючи на контракт з Динамо до червня 2027 року.

Орієнтовна вартість футболіста становить 7,5 млн євро.

Раніше президент київського клубу Ігор Суркіс розповів про можливість повернення Вітіньо.