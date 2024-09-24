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Асист Мудрика допоміг Челсі розгромити Барроу в Кубку Футбольної ліги

Володимир Кук — 24 вересня, 23:38
Асист Мудрика допоміг Челсі розгромити Барроу в Кубку Футбольної ліги
Михайло Мудрик
Getty Images

Сьогодні, 24 вересня, Челсі Михайла Мудрика декласував Барроу (5:0) у матчі 1/16 кубку Футбольної ліги.

Лондонський клуб завдяки хеттрику Крістофера Нкунку без проблем обіграв клуб з другої ліги Англії. Мудрик відзначився результативною передачею.

Кубок Футбольної ліги – Англія
1/16 24 вересня

Челсі – Барроу 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Нкунку, 2:0 – 15 Нкунку, 3:0 – Фармен (автогол), 4:0 – 48 Нету, 5:0 – 75 Нкунку

Нагадаємо, нещодавно українець провів розмову з босами лондонського клубу. Керівництво повідомило, що вінгер зараз фактично бореться за своє майбутнє у Челсі.

Саме від його результатів залежить, чи залишаться він у команді, або покине її вже взимку.

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