Асист Мудрика допоміг Челсі розгромити Барроу в Кубку Футбольної ліги

Сьогодні, 24 вересня, Челсі Михайла Мудрика декласував Барроу (5:0) у матчі 1/16 кубку Футбольної ліги.

Лондонський клуб завдяки хеттрику Крістофера Нкунку без проблем обіграв клуб з другої ліги Англії. Мудрик відзначився результативною передачею.

Кубок Футбольної ліги – Англія

1/16 – 24 вересня

Челсі – Барроу 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 8 Нкунку, 2:0 – 15 Нкунку, 3:0 – Фармен (автогол), 4:0 – 48 Нету, 5:0 – 75 Нкунку

Нагадаємо, нещодавно українець провів розмову з босами лондонського клубу. Керівництво повідомило, що вінгер зараз фактично бореться за своє майбутнє у Челсі.

Саме від його результатів залежить, чи залишаться він у команді, або покине її вже взимку.