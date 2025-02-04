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Ніякого МЮ: вінгер Баварії приєднався до Тоттенгема

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 08:49
Матіс Тель на презентації
Матіс Тель
Тоттенгем

Тоттенгем оголосив, що склад команди Ангелоса Постекоглу поповнив вінгер Баварії Матіс Тель.

Про це "шпори" повідомили на своєму сайті.

19-річний француз приєднався до лондонського клубу на правах оренди до кінця нинішнього сезону. У англійців буде право викупу контракту футболіста за 60 мільйонів євро. До того ж, Тоттенгем повінстю покриватиме затрати на зарплату гравця.

Тель захотів залишити Баварію після того, як він зіграв у сумі всього 458 хвилин у цьому сезоні. На його рахунку одна гольова передача.

Цікаво, що минулого тижня Матіс відмовив Тоттенгему, який вже домовився з Баварією. Потім Тель погодився приєднатися до Манчестер Юнайтед, проте "червоні дияволи" не захотіли платити 5 мільйонів за його оренду.

Нагадаємо, що вчора Баварія оголосила про продовження контракту зі своєю легендою Мануелем Ноєром.

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