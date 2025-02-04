Ніякого МЮ: вінгер Баварії приєднався до Тоттенгема
Тоттенгем оголосив, що склад команди Ангелоса Постекоглу поповнив вінгер Баварії Матіс Тель.
Про це "шпори" повідомили на своєму сайті.
19-річний француз приєднався до лондонського клубу на правах оренди до кінця нинішнього сезону. У англійців буде право викупу контракту футболіста за 60 мільйонів євро. До того ж, Тоттенгем повінстю покриватиме затрати на зарплату гравця.
Тель захотів залишити Баварію після того, як він зіграв у сумі всього 458 хвилин у цьому сезоні. На його рахунку одна гольова передача.
Цікаво, що минулого тижня Матіс відмовив Тоттенгему, який вже домовився з Баварією. Потім Тель погодився приєднатися до Манчестер Юнайтед, проте "червоні дияволи" не захотіли платити 5 мільйонів за його оренду.
Нагадаємо, що вчора Баварія оголосила про продовження контракту зі своєю легендою Мануелем Ноєром.