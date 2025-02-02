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Вінгер Баварії погодився на перехід у Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 2 лютого 2025, 21:10
Матіс Тель
Матіс Тель
Флоріан Плеттенберг

Французький вінгер Матіс Тель, який вирішив залишити Баварію через брак ігрового часу, погодився стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це рішення 19-річного футболіста повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Головною проблемою залишається те, що клуби досі не змогли домовитися про умови трансферу гравця.

Манкуніанці пропонували оренду Теля, яку "ротен" одразу ж відхилили. За інформацією джерела, німців не задовольнили активи, які їм давали за футболіста.

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У зв'язку з цим Баварія наполягає або на повноцінному трансфері, або на оренді із зобов'язанням викупу контракту наступного літа. Клуби продовжують вести переговори.

Також повідомляється, що з перегонів за футболіста ще не випав Арсенал, який сьогодні познущався з Манчестер Сіті.

Стоїть зазначити, що раніше головним претендентом на Матіса Теля вважався Тоттенгем, який узгодив з Баварією його перехід. Проте сам француз відмовив "шпорам".

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