Ямал — про Золотий м'яч: Я не маю шансів на перемогу у цьому році

Вінгер Барселони Ламін Ямал прокоментував своє потрапляння в топ-30 номінантів на "Золотий мʼяч" та заявив, що у нього немає шансів на перемогу.

Його слова передає Marca.

"Ми були в розташуванні збірної, коли дізналися про номінування. Спочатку ми дізналися, що номінований Ніко Вільямс, а потім усі мої друзі сказали мені, що я теж. Усі привітали нас. Я не маю шансів на "Золотий м'яч" (цього року). Але подивимося, чи буде в мене колись шанс виграти його", — сказав Ямаль.

У сезоні-2023/24 17-річний іспанець зіграв 50 матчів, у яких відзначився 7 забитими м'ячами та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.