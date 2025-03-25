Рафінья – про Золотий м'яч: Не зосереджуюсь на цьому

Атакувальний півзахисник Барселони Рафінья висловися про можливість отримання Золотого м'яча у 2025 році.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я намагаюсь відкласти це питання щоби зосередитись на інших цілях в кар'єрі. Якщо я виграю усі можливі титули, то шанс на індивідуальну нагороду зросте. Зараз я не зосереджуюсь саме на Золотому м'ячі. Ніяких відволікань від футболу", – розповів Рафінья.

🚨 Raphinha on Ballon d’Or: “I try to put it aside to focus on personal objectives in my career”.



“At the end of the season if I win all titles, the possibility of winning an individual award will be greater”.



“But I don’t focus on the Ballon d’Or. No distractions”. pic.twitter.com/It65TDRNwC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2025

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 42 матчі у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив 27 м'ячів та віддав 20 результативних передач.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів каталонський колектив зустрінеться з Боруссією Дортмунд, а в іспанській Ла Лізі підопічні Фліка за підсумками 27 турів лідирують у турнірній таблиці, маючи 60 очок та матч у запасі.

Раніше повідомлялось, що Рафінья висунув умови Барселоні щодо нового контракту.