Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Рафінья – про Золотий м'яч: Не зосереджуюсь на цьому

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 09:23
Рафінья – про Золотий м'яч: Не зосереджуюсь на цьому
Рафінья
Getty Images

Атакувальний півзахисник Барселони Рафінья висловися про можливість отримання Золотого м'яча у 2025 році.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я намагаюсь відкласти це питання щоби зосередитись на інших цілях в кар'єрі. Якщо я виграю усі можливі титули, то шанс на індивідуальну нагороду зросте.

Зараз я не зосереджуюсь саме на Золотому м'ячі. Ніяких відволікань від футболу", – розповів Рафінья.

У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 42 матчі у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив 27 м'ячів та віддав 20 результативних передач.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів каталонський колектив зустрінеться з Боруссією Дортмунд, а в іспанській Ла Лізі підопічні Фліка за підсумками 27 турів лідирують у турнірній таблиці, маючи 60 очок та матч у запасі.

Раніше повідомлялось, що Рафінья висунув умови Барселоні щодо нового контракту.

Барселона Золотий м'яч Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рафінья

Рафінья

Ексгравець Баварії залишився без клуба через участь у благодійному матчі на честь Бекенбауера
Рафінья вимагає "золотий контракт" у Барселони
Манчестер Сіті націлився на трансфер лідера Барселони
Рафінья – найрезультативніший бразилець в межах одного сезону Ліги чемпіонів
Він є кандидатом: Флік – про перспективи нападника Барселони отримати Золотий мʼяч

Останні новини