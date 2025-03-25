Рафінья – про Золотий м'яч: Не зосереджуюсь на цьому
Атакувальний півзахисник Барселони Рафінья висловися про можливість отримання Золотого м'яча у 2025 році.
Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Я намагаюсь відкласти це питання щоби зосередитись на інших цілях в кар'єрі. Якщо я виграю усі можливі титули, то шанс на індивідуальну нагороду зросте.
Зараз я не зосереджуюсь саме на Золотому м'ячі. Ніяких відволікань від футболу", – розповів Рафінья.
У сезоні-2024/25 бразилець зіграв 42 матчі у всіх турнірах на клубному рівні, в яких забив 27 м'ячів та віддав 20 результативних передач.
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів каталонський колектив зустрінеться з Боруссією Дортмунд, а в іспанській Ла Лізі підопічні Фліка за підсумками 27 турів лідирують у турнірній таблиці, маючи 60 очок та матч у запасі.
Раніше повідомлялось, що Рафінья висунув умови Барселоні щодо нового контракту.