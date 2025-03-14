Рафінья вимагає "золотий контракт" у Барселони

Вінгер Барселони Рафінья, на тлі інтересу Манчестер Сіті, вимагає покращений контракт у каталонського клубу.

Про це повідомляє El Nacional.

27 голів і 19 результативних передач Рафіньї у поточному сезоні зробили його трансферною ціллю великих клубів. Проте спортивний директор каталонців Деку відхилив усі пропозиції щодо трансферу гравця.

Бразилець хоче скористатися цією ситуацією та вимагає від Барселони значного підвищення свої зарплати, щоб стати одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу. Рафінья хоче отримувати за новим контрактом 14 млн євро "чистими".

Нагадаємо, напередодні Рафінья став найбільш результативним бразильцем в історії Ліги чемпіонів в межах одного сезону.