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Монако запланувало медогляд вінгера Барселони

Станіслав Лисак — 24 червня 2025, 23:07
Монако запланувало медогляд вінгера Барселони
Getty Images

22-річний вінгер Барселони Ансу Фаті близький до переходу в Монако.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський півзахисник продовжить кар'єру у французькому клубі на правах оренди з правом викупу.

Завтра, 25 червня, Фаті вилетить до Монако та пізніше цього тижня пройде медичне обстеження в команді.

22-річний гравець підпише нову угоду з Барселоною, яка завершиться влітку 2027 року, після чого перейде до французької команди.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Ансу вже виступав в оренді за Брайтон. Він зіграв за англійську команду 27 матчів, у яких забив 4 голи й оформив 1 асист.

Напередодні стало відомо, що колишній півзахисник Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба погодив контракт із Монако.

Барселона Чемпіонат Франції, Ліга 1 Монако Ансу Фаті

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