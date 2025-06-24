Монако запланувало медогляд вінгера Барселони

22-річний вінгер Барселони Ансу Фаті близький до переходу в Монако.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанський півзахисник продовжить кар'єру у французькому клубі на правах оренди з правом викупу.

Завтра, 25 червня, Фаті вилетить до Монако та пізніше цього тижня пройде медичне обстеження в команді.

22-річний гравець підпише нову угоду з Барселоною, яка завершиться влітку 2027 року, після чого перейде до французької команди.

🚨🇲🇨 Ansu Fati to AS Monaco, here we go! Deal in place for Barcelona winger to join the club on loan with buy option.



Plan for medical this week confirmed: Ansu will travel tomorrow and undergo medical later this week.



💙❤️ Ansu signs new deal at Barça and then leave on loan. pic.twitter.com/IC8GKa2IhO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Ансу вже виступав в оренді за Брайтон. Він зіграв за англійську команду 27 матчів, у яких забив 4 голи й оформив 1 асист.

Напередодні стало відомо, що колишній півзахисник Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба погодив контракт із Монако.