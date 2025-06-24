Монако запланувало медогляд вінгера Барселони
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22-річний вінгер Барселони Ансу Фаті близький до переходу в Монако.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Іспанський півзахисник продовжить кар'єру у французькому клубі на правах оренди з правом викупу.
Завтра, 25 червня, Фаті вилетить до Монако та пізніше цього тижня пройде медичне обстеження в команді.
22-річний гравець підпише нову угоду з Барселоною, яка завершиться влітку 2027 року, після чого перейде до французької команди.
Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Ансу вже виступав в оренді за Брайтон. Він зіграв за англійську команду 27 матчів, у яких забив 4 голи й оформив 1 асист.
Напередодні стало відомо, що колишній півзахисник Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба погодив контракт із Монако.