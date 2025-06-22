Ексзірка Ювентуса погодив контракт з Монако

Колишній футболіст туринського Ювентуса та Манчестер Юнайтед Поль Погба погодив контракт з Монако.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Угоду буде розраховано до літа 2027 року. Француз приєднається до "монегасків" на правах вільного агента, оскільки з 1 грудня 2024 року знаходиться без клубу.

Нагадаємо, Поль не виходив на поле із серпня 2023 року, після чого отримав дискваліфікацію за допінг. Термін її дії завершився у березні поточного року, проте хавбек досі не може знайти собі новий клуб, залишаючись у статусі вільного агента.

У період з 2012 до 2022 року провів 91 матч за збірну Франції та відзначився у них 11 голами. У складі команди Дідьє Дешама став чемпіоном світу 2018 року.

Раніше повідомлялось, що Погба отримав пропозицію з Саудівської Аравії.