Він вириває душу клубу, – легендарний Кантона розкритикував власника Манчестер Юнайтед

Легендарний ексфутболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона розкритикував одного з власників команди сера Джима Реткліффа за його політику економії.

Слова француза наводить ESPN.

"Я підтримую Манчестер Юнайтед, бо люблю цей клуб. Проте, якби я був юним вболівальником і обирав, за кого мені вболівати, я б ніколи не обрав їх зараз.



Мені не близькі ті рішення, які ухвалюються у клубі. Мені не близький цей проєкт. Вам близький? Мабуть, теж ні.



Душа команди не у гравцях, а у людях, що там працюють. Я пам'ятаю роздягальню на чолі з сером Алексом – ми усі були як сім'я.



Реткліфф? Від початку його правління Фергюсон перестав бути послом, а це не просто чергова легенда клубу. Вони нікого не поважають, вони хочуть змінити стадіон – Реткліфф просто вириває душу з клубу.



Для мене Арсенал втратив свою душу відтоді, коли залишив "Хайбері". Впевнений, багато їх вболівальників сумують за тим стадіоном. Ви можете собі уявити, щоб Ліверпуль грав на будь-якому іншому стадіоні, аніж на "Енфілді"?", – резюмував Кантона.