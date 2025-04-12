Він вириває душу клубу, – легендарний Кантона розкритикував власника Манчестер Юнайтед
Легендарний ексфутболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона розкритикував одного з власників команди сера Джима Реткліффа за його політику економії.
Слова француза наводить ESPN.
"Я підтримую Манчестер Юнайтед, бо люблю цей клуб. Проте, якби я був юним вболівальником і обирав, за кого мені вболівати, я б ніколи не обрав їх зараз.
Мені не близькі ті рішення, які ухвалюються у клубі. Мені не близький цей проєкт. Вам близький? Мабуть, теж ні.
Душа команди не у гравцях, а у людях, що там працюють. Я пам'ятаю роздягальню на чолі з сером Алексом – ми усі були як сім'я.
Реткліфф? Від початку його правління Фергюсон перестав бути послом, а це не просто чергова легенда клубу. Вони нікого не поважають, вони хочуть змінити стадіон – Реткліфф просто вириває душу з клубу.
Для мене Арсенал втратив свою душу відтоді, коли залишив "Хайбері". Впевнений, багато їх вболівальників сумують за тим стадіоном. Ви можете собі уявити, щоб Ліверпуль грав на будь-якому іншому стадіоні, аніж на "Енфілді"?", – резюмував Кантона.
Зазначимо, що у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75 акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "дияволів".
З того часу клуб підвищив ціни на квитки для усіх вікових категорій та провів дві кампанії щодо скорочення штату працівників.
Окрім цього, компанія британського бізнесмена продовжує згортання більшості спортивних проєктів, відмовившись від чинної спонсорської угоди з регбійною асоціацією Нової Зеландії. До того ж INEOS розпочала переговори із Тоттенгемом щодо припинення рекламного контракту.
Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про плани збудувати новий стадіон замість "Олд Траффорд".