Компанія власника МЮ може припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом

Компанія INEOS, яка належить співвласнику Манчестер Юнайтед серу Джиму Реткліффу, може достроково припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом.

Про це повідомляє ESPN.

У 2022 році хімічний гігант уклав із лондонцями угоду на рекламу автомобіля Ineos Grenadie на стадіоні. Втім, наразі сторони ведуть переговори щодо розірвання багатомільйонного контракту.

Річ у тому, що INEOS продовжує скорочувати свою присутність у всіх видах спорту, зокрема футболі.

Раніше регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на INEOS через дострокове розірвання спонсорської угоди.