Компанія власника МЮ може припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом
Сер Джим Реткліфф
The Athletic
Компанія INEOS, яка належить співвласнику Манчестер Юнайтед серу Джиму Реткліффу, може достроково припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом.
Про це повідомляє ESPN.
У 2022 році хімічний гігант уклав із лондонцями угоду на рекламу автомобіля Ineos Grenadie на стадіоні. Втім, наразі сторони ведуть переговори щодо розірвання багатомільйонного контракту.
Річ у тому, що INEOS продовжує скорочувати свою присутність у всіх видах спорту, зокрема футболі.
Раніше регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на INEOS через дострокове розірвання спонсорської угоди.