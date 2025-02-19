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Компанія власника МЮ може припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 19:35
Компанія власника МЮ може припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом
Сер Джим Реткліфф
The Athletic

Компанія INEOS, яка належить співвласнику Манчестер Юнайтед серу Джиму Реткліффу, може достроково припинити спонсорську угоду з Тоттенгемом.

Про це повідомляє ESPN.

У 2022 році хімічний гігант уклав із лондонцями угоду на рекламу автомобіля Ineos Grenadie на стадіоні. Втім, наразі сторони ведуть переговори щодо розірвання багатомільйонного контракту.

Річ у тому, що INEOS продовжує скорочувати свою присутність у всіх видах спорту, зокрема футболі.

Раніше регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на INEOS через дострокове розірвання спонсорської угоди.

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