Фернандеш повторив манкуніанське досягнення Руні та Бекхема в АПЛ

Капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш став шостим гравцем в історії клубу, який записав на свій рахунок 50+ гольових передач в межах Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

Вчора 30-річний португалець відзначився двома асистами у матчі 29 туру АПЛ проти Лестера (3:0). Тепер на рахунку Бруно рівно 50 результативних передач в турнірі.

Більше асистів за Фернандеша у футболці "червоних дияволів" віддали тільки Раян Гіггз (162), Вейн Руні (93), Девід Бекхем (80), Пол Скоулз (55) та Ерік Кантона (51).

50 - With his two assists against Leicester City this evening, Bruno Fernandes became the sixth Manchester United player to reach 50 assists in the Premier League after Ryan Giggs (162), Wayne Rooney (93), David Beckham (80), Paul Scholes (55) and Eric Cantona (51). Pivotal. pic.twitter.com/OlaptWm7fr — OptaJoe (@OptaJoe) March 16, 2025

Ця перемога підняла Манчестер Юнайтед на тринадцяте місце в таблиці чемпіонату Англії. Команда Рубена Аморіма має 37 очок, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 12 балів.

Раніше співвласник МЮ сер Джим Реткліфф назвав одну умову, за якої він буде готовий залишити англійський клуб.