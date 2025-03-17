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Фернандеш повторив манкуніанське досягнення Руні та Бекхема в АПЛ

Олексій Погорелов — 17 березня 2025, 12:10
Бруно Фернандеш, капітан Манчестер Юнайтед
Бруно Фернандеш
Getty Images

Капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш став шостим гравцем в історії клубу, який записав на свій рахунок 50+ гольових передач в межах Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Opta.

Вчора 30-річний португалець відзначився двома асистами у матчі 29 туру АПЛ проти Лестера (3:0). Тепер на рахунку Бруно рівно 50 результативних передач в турнірі.

Більше асистів за Фернандеша у футболці "червоних дияволів" віддали тільки Раян Гіггз (162), Вейн Руні (93), Девід Бекхем (80), Пол Скоулз (55) та Ерік Кантона (51).

Ця перемога підняла Манчестер Юнайтед на тринадцяте місце в таблиці чемпіонату Англії. Команда Рубена Аморіма має 37 очок, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 12 балів.

Раніше співвласник МЮ сер Джим Реткліфф назвав одну умову, за якої він буде готовий залишити англійський клуб.

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