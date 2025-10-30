Захисник Манчестер Юнайтед відновився після важкої травми коліна
Лісандро Лопес
Getty images
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес повністю відновився після важкої травми коліна.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, в четвер, 30 жовтня, Мартінес відновив повноцінні тренування в загальній групі команди Рубена Аморіма. Вже у листопаді він зможе повернутися в гру.
Нагадаємо, в лютому поточного року 27-річний захисник збірної Аргентини порвав хрестоподібну зв’язку коліна в матчі проти Кристал Пелес і з того часу на поле не виходив.
У Манчестер Юнайтед аргентинець перейшов улітку 2022 року з Аякса за 57 мільйонів євро. Його контракт діє до кінця червня 2027 року.
Раніше повідомлялося про те, що Вест Гем хоче орендувати двох гравців Манчестер Юнайтед.