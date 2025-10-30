Захисник Манчестер Юнайтед відновився після важкої травми коліна

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес повністю відновився після важкої травми коліна.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, в четвер, 30 жовтня, Мартінес відновив повноцінні тренування в загальній групі команди Рубена Аморіма. Вже у листопаді він зможе повернутися в гру.

Нагадаємо, в лютому поточного року 27-річний захисник збірної Аргентини порвав хрестоподібну зв’язку коліна в матчі проти Кристал Пелес і з того часу на поле не виходив.

У Манчестер Юнайтед аргентинець перейшов улітку 2022 року з Аякса за 57 мільйонів євро. Його контракт діє до кінця червня 2027 року.

