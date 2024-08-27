Вільярреал у шикарному поєдинку переміг Сельту в матчі 3 туру Ла Ліги

Сьогодні, 26 серпня, в іспанській Ла Лізі був зіграний один матч.

Вільярреал у домашньому поєдинку сенсаційно переміг Сельту. Наприкінці матчу Дані Парехо не реалізував пенальті, проте добив м'яч у ворота після сейву Івана Вільяра.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

3 тур, 26 серпня

Вільяреал — Сельта 4:3 (1:2)

Голи: 0:1 — 12 Іглесіас, 1:1 — 26 Кардона, 1:2 31 Мінгеса, 2:2 Баррі, 3:2 64 Жаїлсон (автогол), 3:3 80 Старфельт, 4:3 90+10 Парехо (пенальті)

Нагадаємо, 25 серпня, Реал Андрія Луніна переїхав Вальядолід, а Жирона Віктора Циганкова програла Атлетіко на виїзді.