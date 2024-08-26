Жирона з Циганковим поступилася Атлетико: огляд матчу Ла Ліги

Жирона зазнала виїзної поразки від Атлетико в межах 2 туру іспанської Ла Ліги.

Український хавбек жиронців Віктор Циганков вийшов у стартовому складі вперше в цьому сезоні чемпіонату Іспанії, перший тур українець пропускав через хворобу.

Огляд поєдинку

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліги

25 серпня, 2 тур

Атлетико — Жирона 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 39 Грізманн, 2:0 - 48 Льоренте, 3:0 - 90+4 Коке

Раніше каталонська Барселона мінімально перемогла Атлетік у домашньому матчі. Після 2 турів у підопічних Фліка 6 набраних очок, а команда посідає друге місце у турнірній таблиці.