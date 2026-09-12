Зірка Ла Ліги оголосив про завершення міжнародної кар'єри

Лідер Атлетика Більбао Іньякі Вільямс завершив кар'єру в національній збірній Гани.

Про своє рішення футболіст оголосив в інстаграмі.

32-річний вінгер заявив, що завжди віддавав усі сили задля успіху команди. Він подякував усім за прожиті емоції під час міжнародних виступів.

"Я відчуваю, що настав час завершити мій шлях у складі національної збірної Гани. Я йду щасливим і сповненим гордості, усвідомлюючи, що віддавав усього себе щоразу, коли одягав цю футболку. Гана дала мені значно більше, ніж просто у футбольному плані. Вона дозволила мені повернутися додому, відчути ще більший зв'язок із власним корінням і відчути величезну гордість від того, що я представляю свою країну та ношу цей прапор на грудях. Щиро дякую всім, хто був частиною цієї подорожі, і за ту любов, яку ви завжди мені дарували. Гана назавжди залишиться частиною мене. Я продовжуватиму вболівати за команду як один із вас, де б я не був", – написав Вільямс.

Зазначимо, що Іньякі народився в Іспанії, проте має ганське коріння. Він дебютував за африканську збірну восени 2022 року та провів загалом 28 матчів, у яких забив два голи.

Вінгер взяв участь у двох чемпіонатах світу. На останньому турнірі він з командою вийшов у плейоф, де Гана в 1/16 фіналу поступилась Колумбії.

На клубному рівні Вільямс грає за Атлетик із 2015 року. Його рідний молодший брат Ніко виступає за Іспанію, з якою тріумфував на ЧЄ-2024 і ЧС-2026.