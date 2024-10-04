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Ямал став гравцем місяця в Ла Лізі

Микола Дендак — 4 жовтня, 20:58
Ямал став гравцем місяця в Ла Лізі
Ламін Ямал
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17-річний талант каталонської Барселони Ламін Ямал став гравцем вересня в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Цю нагороду він отримав, обійшовши у голосуванні Кіліана Мбаппе (Реал Мадрид), Іньякі Вільямса (Атлетик Більбао), Джовані Ло Чельсо (Реал Бетіс) та Карлоса Вісенте (Алавес).

У вересні Ямал зіграв 4 матчі за свій клуб в іспанському чемпіонаті, забив 3 м'ячі та віддав 1 гольову передачу. Загалом у нього 4 голи та 5 асистів за 8 поєдинків у Ла Лізі сезону-2024/25.

Нагадаємо, нещодавно молодий талант Барселони потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.

Барселона Вісенте Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ло Чельсо Кіліан Мбаппе Іньякі Вільямс Ламін Ямал

Ламін Ямал

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