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Баварія знову перемогла Баєр та вийшла у чвертьфінал: огляд матчу Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 12 березня 2025, 01:12
Гаррі Кейн
Гаррі Кейн
Getty Images

Баварія здобула перемогу над Баєром у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Мюнхенці вдруге обіграли "фармацевтів" та здобули путівку до чвертьфіналу ЛЧ.

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Огляд поєдинку

Ліга чемпіонів-2024/25
1/8 фіналу, 11 березня

Баєр – Баварія 0:2 (0:0) – за сумою двох матчів 0:5

Голи: 0:1 – 52 Кейн, 0:2 – 71 Девіс.

Нагадаємо, що завтра, 12 березня, відбудуться інші чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Лілль – Боруссія Дортмунд, Арсенал – ПСВ, Астон Вілла – Брюгге та Атлетико – Реал.

Раніше стало відомо, кого суперкомп'ютер вважає головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів-2024/25.

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