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Баварія оголосила про продовження контракту з Кімміхом

Олександр Булава — 13 березня 2025, 15:38
Баварія оголосила про продовження контракту з Кімміхом
ФК Баварія

Мюнхенська Баварія оголосила про продовження контракту з півзахисником Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Цього літа виповниться 10 років відтоді, як 30-річний футболіст переїхав до Мюнхена. За цей час капітан збірної Німеччини виграв вісім титулів Бундесліги, Лігу чемпіонів та Клубний чемпіонат світу ФІФА.

"У Баварії я маю найкращі умови для досягнення моїх спортивних цілей. Саме на цьому ґрунтувалося моє рішення. У мене є найкращі партнери по команді та тренерський штаб з яким я хочу досягти максимального успіху. Я відчуваю себе тут як вдома і я ще не закінчив", – заявив Кімміх.

Нагадаємо, Йозуа приєднався до Баварії напередодні сезону 2015/16 зі Штутгарта. У 429 матчах за мюнхенський клуб він забив 43 голи та віддав 115 результативних передач.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

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