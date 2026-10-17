Вільямс представила шоу-кар у стилі Доктора Дума в межах співпраці з Marvel

Британська команда Формули-1 Вільямс представила спеціальний шоу-кар у межах співпраці з Marvel, присвяченої майбутньому фільму "Месники: Судний день".

Про це повідомила пресслужба Вільямс.

Автомобіль отримав оформлення в смарагдово-зелених кольорах, натхненних образом суперлиходія. Кожух двигуна прикрашає зображення маски Доктора Дума, якого у майбутньому фільмі зіграє Роберт Дауні-молодший.

Шоу-кар уперше показали на New York Comic Con. Тепер його виставлять у фан-зоні Вільямс у центрі Остіна, де з 19 до 24 жовтня відбуватимуться заходи напередодні Гран-прі США.

Співпраця Вільямс і Marvel не обмежилася спеціальним оформленням автомобіля. Компанії також випустили комікс"Залізна людина: Перегони проти Дума", героями якого стали керівник команди Джеймс Воулз і пілоти Алекс Албон та Карлос Сайнс. У сюжеті вони разом із супергероями Marvel протистоять Доктору Думу.

Прем'єра фільму "Месники: Судний день" запланована на 18 грудня 2026 року. Шоу-кар створили для промоційних заходів – це не гоночний автомобіль Вільямс, який команда використовує у Формулі-1.

Раніше чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен представив оригінальний дизайн шолома, підготовлений до етапу в США.