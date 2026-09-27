Футбольна асоціація Ізраїлю подала скаргу на арбітра через вилучення гравця за святкування

Футбольна асоціація Ізраїлю подала скаргу до УЄФА на суддівство через другу жовту картку Саїда Абу Фархі, яку він отримав у покарання за своє святкування голу у матчі першого туру Ліги націй проти Австрії.

Про це повідомляє Walla.

Речник асоціації Шломі Барзель заявив, що вилучення гравця збірної Ізраїлю у тому поєдинку було непорозумінням, оскільки Абу Фархі часто святкує гол, імітуючи манеру гри в снукер.

"Ми подали скаргу до УЄФА: перша жовта картка була помилковою, а друга – результатом непорозуміння з боку арбітра. Усі, хто знає Саїда, знають, що він святкує голи рухом, схожим на снукер".

Зауважимо, що "блакитно-білі" поступилися у матчі з Австрією (1:2). За рахунку 0:1 вищезгаданий Абу Фархі забив гол та встановив паритет у зустрічі. Проте вже через хвилину після того, як він оформив взяття воріт, гравця було вилучено.

Він вирішив відсвяткувати гол, продемонструвавши постріл за допомогою кутового прапорця. Арбітр матчу оцінив цей епізод як порушення правил та продемонстрував футболісту другу жовту картку.

Додамо, що це був дебютний вихід 20-річного Абу Фархі за національну команду в офіційному поєдинку. До цього він провів у футболці "блакитно-білих" спаринг проти Албанії (1:0).

На клубному рівні нападник виступає за американську команду Колорадо. Він перейшов до клубу МЛС на початку вересня цього року. До цього він виступав у складі Маккабі Тель-Авів протягом двох років, у яких відіграв за першу команду "жовтих" 52 поєдинки та записав до свого активу 15 голів і 3 асисти.

Напередодні стало відомо, що збірна Ірландії з футболу розглядала можливість бойкоту матчу 2-го туру Ліги націй проти Ізраїлю, який має відбутися 27 вересня.