Саньоль продовжив контракт зі збірною Грузії перед матчем проти України

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньоль продовжив контракт з командою.

Про це повідомляє Федерація футболу Грузії.

Нова угода розрахована до 2028 року. Французький фахівець очолив Грузію на початку 2021 року. Під його керівництвом команда провела 42 матчі, здобула 20 перемог, 6 разів зіграла внічию і 16 разів програла.

Команда Саньоля на Євро-2024 та дійшла до 1/8 фіналу. Також за його керівництва Грузія вийшла у дивізіон В Ліги націй.

Грузини будуть першими суперниками збірної України в Лізі націй у листопаді. Матч відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.