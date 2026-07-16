Кудрівка оголосила про відхід нападника

Кудрівка оголосила про відхід свого нападника Артема Лєгостаєва.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Причини рішення не розголошуються.

23-річний нападник покинув команду після двох з половиною років виступів ще з часів Другої ліги. За цей час Лєгостаєв провів 65 поєдинків у всіх турнірах: забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі.

Напередодні команда оголосила про підписання колишнього захисника харківського Металіста 1925 Євгена Пасіча. Ще раніше Кудрівка оформила трансфер панамського форварда Верлея Баррери.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 Кудрівка розпочне домашньою грою проти чинного чемпіона донецького Шахтаря. Матч запланований на 3 серпня та розпочнеться о 18:00.