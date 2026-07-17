Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Кудрівка визначилася з номінально домашнім стадіоном на старт УПЛ сезону-2026/27

Олексій Мурзак — 17 липня 2026, 19:27
Кудрівка визначилася з номінально домашнім стадіоном на старт УПЛ сезону-2026/27
Роман Солодаренко
ФК Кудрівка

Свої номінально домашні матчі на старті сезону УПЛ-2026/27 Кудрівка проводитиме у Рівному.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомив президент клубу Роман Солодаренко.

"Розпочнемо в Рівному, а там подивимось. Більшість стадіонів зараз на реконструкції, тому починати будемо в Рівному. Щодо резервних, то їх декілька заявлено. Ми трохи пізніше про те точно скажемо", – сказав Солодаренко.

Минулого сезону Кудрівка проводила домашні ігри на стадіонах Оболонь-Арена в Києві та Авангард в Рівному.

Напередодні команда оголосила про підписання колишнього захисника харківського Металіста 1925 Євгена Пасіча. Ще раніше Кудрівка оформила трансфер панамського форварда Верлея Баррери.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 Кудрівка розпочне домашньою грою проти чинного чемпіона донецького Шахтаря. Матч запланований на 3 серпня та розпочнеться о 18:00.

Кудрівка

Кудрівка

Кудрівка оголосила про відхід нападника
Кудрівка підписала ексгравця Буковини
Кудрівка підписала ексгравця Металіста 1925
Кудрівка може підсилитися вихованцем Шахтаря, який виявився непотрібний Буковині
Кудрівка підписала легіонера, який на правах оренди виступав за Зорю

Останні новини