Кудрівка визначилася з номінально домашнім стадіоном на старт УПЛ сезону-2026/27

Свої номінально домашні матчі на старті сезону УПЛ-2026/27 Кудрівка проводитиме у Рівному.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомив президент клубу Роман Солодаренко.

"Розпочнемо в Рівному, а там подивимось. Більшість стадіонів зараз на реконструкції, тому починати будемо в Рівному. Щодо резервних, то їх декілька заявлено. Ми трохи пізніше про те точно скажемо", – сказав Солодаренко.

Минулого сезону Кудрівка проводила домашні ігри на стадіонах Оболонь-Арена в Києві та Авангард в Рівному.

Напередодні команда оголосила про підписання колишнього захисника харківського Металіста 1925 Євгена Пасіча. Ще раніше Кудрівка оформила трансфер панамського форварда Верлея Баррери.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 Кудрівка розпочне домашньою грою проти чинного чемпіона донецького Шахтаря. Матч запланований на 3 серпня та розпочнеться о 18:00.