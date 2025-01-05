Галатасарай "упевнений" у збереженні Осімгена до кінця сезону
Віктор Осімген
Transfermarkt
У Галатасараї існує впевненість у тому, що команда не втратить цієї зими Віктора Осімгена.
Про цей настрій турецького колектива повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, Галатасарай на 100% вірить у те, що 26-річний форвард завершить нинішній сезон у Туреччині.
Повідомляється, що на даний момент немає ніяких переговорів з іншими командами.
Нагадаємо, що Осімген проводить сезон-2024/25 у Галатасараї на правах оренди з Наполі. У 16 матчах кампанії нігерійський нападник відзначився 13 голами та 5 асистами.
Кількома днями раніше з'явилася інформація про бажання Манчестер Юнайтед підписати Віктора Осімгена під час зимового трансферного вікна.