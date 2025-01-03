Манчестер Юнайтед націлився на підписання нападника взимку

Манчестер Юнайтед має намір підсилити склад новим нападником у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Манкуніанці" хочуть підписати Віктора Дьокереша або Віктора Осімгена. Наряду з цим, високі шанси залишити клуб має Джошуа Зіркзе.

#ManchesterUnited have shown interest in Viktor #Gyökeres and Victor #Osimhen as possible new striker. If #MUFC sign a new forward in January, Joshua #Zirkzee could leave #mutd. The dutch player would like to play more and is no central in #Amorim’s Project, as of now. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 3, 2025

Рубен Аморім незадоволений тими форвардами, які є у нього в розпорядженні, а нідерландець взагалі не входить у його плани.

У сезоні-2024/25 Дьокереш зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів та віддав шість результативних передач.

На рахунку Осімгена 12+5 за системою "гол+пас" у 15 матчах за Галатасарай.

Раніше спортивний директор Ювентуса прокоментував можливість підписання Зіркзе.