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Манчестер Юнайтед націлився на підписання нападника взимку

Володимир Максименко — 3 січня 2025, 22:43
Манчестер Юнайтед націлився на підписання нападника взимку
Віктор Дьокереш
Transfermarkt

Манчестер Юнайтед має намір підсилити склад новим нападником у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Манкуніанці" хочуть підписати Віктора Дьокереша або Віктора Осімгена. Наряду з цим, високі шанси залишити клуб має Джошуа Зіркзе.

Рубен Аморім незадоволений тими форвардами, які є у нього в розпорядженні, а нідерландець взагалі не входить у його плани.

У сезоні-2024/25 Дьокереш зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів та віддав шість результативних передач.

На рахунку Осімгена 12+5 за системою "гол+пас" у 15 матчах за Галатасарай.

Раніше спортивний директор Ювентуса прокоментував можливість підписання Зіркзе.

Манчестер Юнайтед Осімген Віктор Дьокереш

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