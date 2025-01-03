Манчестер Юнайтед націлився на підписання нападника взимку
Віктор Дьокереш
Transfermarkt
Манчестер Юнайтед має намір підсилити склад новим нападником у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
"Манкуніанці" хочуть підписати Віктора Дьокереша або Віктора Осімгена. Наряду з цим, високі шанси залишити клуб має Джошуа Зіркзе.
Рубен Аморім незадоволений тими форвардами, які є у нього в розпорядженні, а нідерландець взагалі не входить у його плани.
У сезоні-2024/25 Дьокереш зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 27 голів та віддав шість результативних передач.
На рахунку Осімгена 12+5 за системою "гол+пас" у 15 матчах за Галатасарай.
Раніше спортивний директор Ювентуса прокоментував можливість підписання Зіркзе.