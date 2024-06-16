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"Регбіст": Леоненко придумав нове прізвисько Мудрику

Владислав Уткін — 16 червня, 12:11
Регбіст: Леоненко придумав нове прізвисько Мудрику

Колишній нападник київського Динамо Віктор Леоненко дав оцінку виступам вінгера збірної України Михайла Мудрика.

Ексфутболіст дав інтерв'ю Sport-express.ua.

"Мудрика постійно критикують. Та він і з Молдовою примудрився зганьбитися — скільки браку зробив! Я йому вже навіть нове прізвисько придумав. Раніше я його називав "Мішка 70", а зараз він у мене "регбіст". Дивишся на нього, а йому весь час поля мало, і він постійно за ворота забігає, як регбісти в падінні", — сказав Леоненко.

У сезоні-2023/24 Мудрик зіграв за Челсі 41 матч, забив 7 м'ячів та віддав 2 гольові передачі. Раніше повідомлялося, що лондонський клуб не відпускатиме Михайла на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, вже 17 червня Мудрик зможе допомогти збірній України у першому матчі на Євро-2024 проти Румунії. Початок поєдинку — о 16:00 за київським часом.

Збірна України з футболу Віктор Леоненко Михайло Мудрик

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