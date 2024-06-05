Челсі не відпускатиме Мудрика на Олімпійські ігри

Лондонський Челсі не має наміру відпускати українського півзахисника Михайла Мудрика на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Керівництво "синіх" вважає, що гравцям потрібно пройти тренувальний збір під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. Зазначається, що окрім Мудрика до олімпійської збірної не відпустять аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Футбольний турнір на Олімпіаді відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Новий сезон Англійської Прем'єр-ліги розпочнеться вже 17 серпня.

Збірна України отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.