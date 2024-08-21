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Українські арбітри отримали чергове призначення на єврокубковий матч

Руслан Травкін — 21 серпня, 08:55
Українські арбітри отримали чергове призначення на єврокубковий матч
Трофей Ліги конференцій
Getty images

Українська суддівська бригада на чолі з Віктором Копієвським працюватиме на першому матчі 4 раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Про це інформує Українська асоціація футболу.

Судді з України будуть обслуговувати матч між командами Геккен (Швеція) та Гайденгайм (Німеччина), який відбудеться ввечері 22 серпня.

На лініях Копієвському допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Висоцький. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кубряк. Арбітр VAR – Олексій Деревінський, асистент арбітра VAR – Дмитро Панчишин.

Варто відзначити, що ще один український арбітр Микола Балакін разом зі своїми помічниками буде працювати на матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи-2024/25.

Арбітри Копієвський Ліга конференцій сезону-2024/25

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