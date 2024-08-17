Українські арбітри будуть працювати на матчі плейоф раунду Ліги Європи

Українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним буде працювати на першому матчі плейоф раунду Ліги Європи-2024/25 між португальською Брагою та австрійським Рапідом.

Про це інформує Українська асоціація футболу.

Гра відбудеться 22 серпня. Лінійними арбітрами будуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Денис Шурман.

За систему VAR відповідатимуть нідерландці Денніс Хіглер та Едвін ван де Грааф.

Нагадаємо, Микола Балакін був четвертим арбітром на матчі за Суперкубок УЄФА Реал — Аталанта. Минулого сезону Балакін став найкращим арбітром УПЛ.