Жирона з Циганковим поступилась Штурму: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 27 листопада, відбувся матч 5 туру Ліги чемпіонів, у якому австрійський Штурм вдома обіграв іспанську Жирону.

Огляд матчу

Зазначимо, що український вінгер іспанського клубу Віктор Циганков розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 73-й хвилині.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 6.9 балів. На його рахунку 81% точних передач (30 з 37), одне обведення з п'яти, виграв одне повітряне єдиноборство та зробив 51 дотик до м'яча.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд

27 листопада, 5 тур

Штурм Грац – Жирона 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 59 Біерет

У Жирони наразі 3 залікові бали після п'яти матчів і 30-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. У 6 турі команда вдома прийме Ліверпуль (7 грудня).