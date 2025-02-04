Циганков став одним з найкращих гравців матчу Жирона – Лас-Пальмас

Правий вінгер збірної України Віктор Циганков став одним з найкращих гравців матчу 22 туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Лас-Пальмасом (2:1).

Про це свідчать оцінки аналітичного порталу SofaScore.

Українець провів на полі 74 хвилин, за які встиг віддати 25/29 точних передач (86%), 3 ключові та 1/2 дальніх пасів, а також 4/10 точних прострілів. Окрім того, Циганков створив один гольовий момент для партнера та заробив 2 штрафних.

За свій виступ 27-річний футболіст отримав оцінку 7,4, що є четвертим найбільшим балом серед усіх гравців, та другим серед представників Жирони.

Найкращим футболістом зустрічі був визнаний венесуельский півзахисник Янхель Еррера, який відзначився асистом та отримав оцінку 8,2.

Нагадаємо, що Після цієї перемоги Жирона піднялася на сьому сходинку турнірної таблиці, перервавши двоматчеву серію поразок у чемпіонаті Іспанії. Наразі в колектива Мічела Санчеса 31 зароблений бал у 22 турах Ла Ліги.

Наступний матч "біло-червоні" проведуть проти Атлетика з Більбао. Зустріч відбудеться 8 лютого на "Естадіо Сан-Мамес" у Більбао.