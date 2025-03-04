Циганков потрапив у символічну збірну туру Ла Ліги за версією SofaScore

Український вінгер Жирони Віктор Циганков потрапив до символічної збірної 26-го туру Ла Ліги за версією статистичного порталу SofaScore.

27-річний футболіст отримав оцінку 8,4 за підсумками гри з Сельтою. На його рахунку гол та результативна передача.

Окрім цього, Циганков здійснив 2 з 3 успішних спроб дриблінгу, віддав одну ключову передачу та виграв 3 боротьби за позицію з 4.

Найкращим гравцем туру став Ламін Ямал. Талант Барселони за гру з Реалом Сосьєдад отримав 9,0 балів.

Team of the Week provided by Sofascore

Для нього це був перший гол за клуб із серпня минулого року.

Через травми у нинішньому сезоні Віктор Циганков провів усього 20 матчів в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти. Загалом українець зробив уже 30 результативних дій за Жирону – 13 голів та 17 гольових передач.

"Біло-червоні" наразі посідають 13 місце в чемпіонаті Іспанії. Команда здобула 32 очки.

Раніше український вінгер став найкращим асистентом в історії жиронського клубу в Ла Лізі.

Нагадаємо, що Віктор Циганков приєднався до Жирони в січні 2023 року за 5 млн євро з київського Динамо.