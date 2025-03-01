Циганков отримав найвищу оцінку в матчі Жирона – Сельта

Український вінгер Жирони Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу 26 туру іспанської Ла Ліги проти Сельти (2:2).

Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.

Українець вперше з серпня забив гол та віддав асист в одному матчі, за що отримав оцінку 8,4. Окрім цього, Циганков здійснив 2 з 3 успішних спроб дриблінгу, віддав одну ключову передачу та виграв 3 боротьби за позицію з 4.

Через травми у нинішньому сезоні Віктор Циганков провів усього 20 матчів в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти. Загалом українець зробив уже 30 результативних дій за Жирону – 13 голів та 17 гольових передач.

Раніше український вінгер став найкращим асистентом в історії жиронського клубу в Ла Лізі.

Нагадаємо, що Віктор Циганков приєднався до Жирони в січні 2023 року за 5 млн євро з київського Динамо.