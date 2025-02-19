Циганков став найкращим асистентом в історії Жирони в Ла Лізі

Півзахисник Жирони Віктор Циганков відзначився гольовим пасом у межах 24 туру проти Хетафе (1:2) та став найкращим асистентом команди в Ла Лізі.

Цей асист став для українця 16 в межах чемпіонату Іспанії, завдяки чому він обійшов партнерів по команді Порту та Мігеля Гутьєрреса, які віддали по 15 гольових пасів у Ла Лізі.

Загалом найкращим асистентом Жирони в історії є Алекс Гранель, який 34 рази відзначився результативною передачею в складі команди, однак більшість з них припали на іспанську Сегунду.

Циганков посідає 12 місце за кількістю гольових пасів в історії Жирони, провівши найменшу кількість матчів серед усіх, хто його випереджає – усього 71.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні український вінгер зіграв у 18 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.

Для Циганкова гольовий пас у грі з Хетафе став першою результативною дією з 18 січня – тоді у грі з Севільєю вінгер також записав на свій рахунок асист. Проте команда Мічела все одно зазнала поразки.