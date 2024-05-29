Циганков — про Євро-2024: Ми здатні створити проблеми великим збірним

Український вінгер Жирони Віктор Циганков вважає, що збірна України може створити проблеми великим командам на Євро-2024.

Його слова передає AS.

"Я представлятиму всю країну разом зі своїми товаришами по команді. Ми знаємо стан нашого народу, і зараз, як ніколи, нам потрібно подарувати їм трохи щастя. Ми хочемо грати з нашим прапором, щоб нагадати про війну в Україні, і що люди вмирають щодня.

Нам треба йти потроху, але ми повинні подолати груповий етап. Це було б дуже добре. У нас хороша команда, і я думаю, що ми здатні створити проблеми іншим великим збірним", — розповів футболіст.

Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.