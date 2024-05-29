Циганков: Усі гравці мріють грати у великих клубах, і я в цьому не унікальний

Український вінгер Віктор Циганков поділився думками про своє майбутнє та розповів, чи планує залишатися в Жирони.

26-річний гравець дав інтерв'ю виданню AS.

"Усі гравці мріють про велике, вони хочуть грати у великих клубах, топчемпіонатах. Я в цьому не унікальний. З дитинства я хотів грати на високому рівні. Звичайно, мені подобається, що в Європі є великі клуби, які звертають на мене увагу. Я справді не знаю, що буде. У футболі все може бути.

Можливо, я вже міг зіграти свій останній матч за Жирону, але я не знаю, що буде з моїм майбутнім. Жирона дала мені багато, і я дуже вдячний. Крім того, моя сім’я дуже щаслива тут, і мені дуже комфортно.

Якщо я все ще буду тут, у Жироні, це ідеально, тому що я дуже щасливий і мені подобається те, що я роблю. Якщо зрештою майбутнє скаже, що я маю піти, я хочу зробити це через головний вхід.

Якщо піду з Жирони, де хотів би грати? Коли я був маленьким, я дивився багато футбольних матчів. Але я не можу відповісти. Зараз я здійснюю мрію, граючи в одній з найкращих ліг світу", — розповів Циганков.