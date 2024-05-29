Циганков: Усі гравці мріють грати у великих клубах, і я в цьому не унікальний
Український вінгер Віктор Циганков поділився думками про своє майбутнє та розповів, чи планує залишатися в Жирони.
26-річний гравець дав інтерв'ю виданню AS.
"Усі гравці мріють про велике, вони хочуть грати у великих клубах, топчемпіонатах. Я в цьому не унікальний. З дитинства я хотів грати на високому рівні. Звичайно, мені подобається, що в Європі є великі клуби, які звертають на мене увагу. Я справді не знаю, що буде. У футболі все може бути.
Можливо, я вже міг зіграти свій останній матч за Жирону, але я не знаю, що буде з моїм майбутнім. Жирона дала мені багато, і я дуже вдячний. Крім того, моя сім’я дуже щаслива тут, і мені дуже комфортно.
Якщо я все ще буду тут, у Жироні, це ідеально, тому що я дуже щасливий і мені подобається те, що я роблю. Якщо зрештою майбутнє скаже, що я маю піти, я хочу зробити це через головний вхід.
Якщо піду з Жирони, де хотів би грати? Коли я був маленьким, я дивився багато футбольних матчів. Але я не можу відповісти. Зараз я здійснюю мрію, граючи в одній з найкращих ліг світу", — розповів Циганков.
У цьому сезоні Ла Ліги Віктор забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач.
Раніше з'являлась інформація про інтерес клубів Англійської Прем'єр-ліги до Циганкова.