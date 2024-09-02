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Гравці збірної України прибувають в розташування команди

Андрій Яросименко — 2 вересня, 08:05
Гравці збірної України прибувають в розташування команди
Збірна України з футболу
УАФ

Гравці національної збірної України з футболу починають прибувати у розташування команди перед матчами Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Першими у стан команди прибули воротар Бенфіки Анатолій Трубін, та нападник Олімпіакоса Роман Яремчук.

Пізніше до них доєднався захисник Евертона Віталій Миколенко.

Нагадаємо, раніше наставник збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Перший поєдинок відбудеться зовсім скоро — у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у столиці Чехії, Празі, 0 21:45 за київським часом українці зіграють проти Албанії.

Також Україна проведе два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти збірної Чехії.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Віталій Миколенко Анатолій Трубін Роман Яремчук

Збірна України з футболу

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