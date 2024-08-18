На війні загинув вихованець Карпат
Ігор Северенчук
ФК Карпати
Під час бойових дій на території Курської області Росії загинув вихованець Карпат Ігор Северенчук.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"З глибоким сумом повідомляємо про ще одну втрату в ДЮСШ Карпати. Під час бойових дій на території Курської області рф загинув Ігор Северенчук. Ігор був вихованцем нашої школи, 1993 року народження. Його тренером був Геннадій Броніславович Погорілець", — йдеться у дописі.
Ігор служив головним сержантом десантно-штурмового взводу та був відзначений низкою нагород: "Незламним героям російсько-української війни", відзнакою "Хрест пошани", відзнакою командира оперативно-тактичного угрупування "Лиман", нагрудним знаком "За військову доблесть", "Золотим хрестом" та орденом "За мужність".
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про загибель чемпіона України та Європи з паверліфтингу Андрія Мазановича.