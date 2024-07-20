На війні загинув чемпіон Європи та України з паверліфтингу

На фронті загинув майстер спорту, чемпіон України та Європи з паверліфтингу Андрій Мазанович.

Про це повідомляє Facebook Вишнівецької територіальної громади.

З початком повномасштабного вторгнення він добровільно пішов у військо і вже за декілька місяців з побратимами, захищав Україну на передовій. Андрій служив у званні молодшого сержанта, командира другого відділення другої стрілецької роти.

"Його життя в певний період було тісно пов'язане з Вишнівцем, де його любили та поважали. Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити та виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. В пам'яті кожного, хто знав Андрія залишиться його щира усмішка", — пише сторінка громади.

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