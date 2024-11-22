Вихованець Динамо та Шахтаря проходить перегляд у клубі Другої ліги – джерело

Вихованець академій Динамо та Шахтаря півзахисник Богдан Духота проходить перегляд у ФК Ревера 1908 (Івано-Франківськ).

Про це інформує Sport Arena.

23-річний футболіст залишався без клубу з 1 жовтня після відходу з Чайки (Петропавлівська Борщагівка), у складі якої встиг 8 разів з’явитися на полі.

Протягом кар’єри він також виступав за молодіжні команди Шахтаря, Колос-2, Діназ та Буковину (сезон 2023/24). Зіграв 30 матчів (один гол) у Першій лізі та 15 – у Другій.

Ревера 1908 проводить свій перший сезон на професійному рівні. У групі A Другої ліги клуб із Івано-Франківська посідає сьоме місце, маючи 13 набраних очок після 12 турів. У 12 турі першості команда зіграла внічию з клубом Куликів-Білка.