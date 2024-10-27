Дубль Олександрії здолав Ниву у 12 турі Другої ліги
Сьогодні, 27 жовтня, в межах 12 туру чемпіонату Другої ліги відбулося 2 матчі.
У першому поєдинку дня Ревера 1908 та Куликів-Білка не змогли визначити сильнішого, розійшовшись на безгольовій нічиїй.
Другий матч відзначився сильною результативністю. Друга команда Олександрії розгромила Ниву В з рахунком 4:0.
Чемпіонат України – Друга ліга
12 тур, 27 жовтня
Ревера 1908 – Куликів-Білка 0:0
Олександрія 2 – Нива В. 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Амараль, 2:0 – 51 Галоян, 3:0 – 73 Базаєв (пен), 4:0 – 74 Радченко.
Наразі лідером чемпіонату у групі A залишається друга команда Руха. В активі львів'ян 26 очок після 12 матчів. У групі B лідирує дубль Колоса з 29 балами.
Нагадаємо, напередодні Реал-Фарма здолала Вільхівці, а Колос-2 впевнено переміг Локомотив з рахунком 3:1.