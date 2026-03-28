Футболістка Селтіка отримала сертифікат Книги рекордів Гіннеса за найшвидший гол в історії

Марія Макенені потрапила до Книги рекордів Гіннесса завдяки забитому голу в матчі чемпіонату Шотландії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наприкінці 2025 футболістка вразила ворота Гіберніана прямим ударом із центра поля через 4,1 секунди після початку зустрічі. Цей гол шотландської гравчині став найшвидшим в історії жіночого футболу.

Попередній рекорд належав Сімон Магілл з Північної Ірландії. Вона забила за свою збірну на 11-й секунді матчу відбору до Євро-2017 проти Грузії.

Напередодні на стадіоні Барроуфілд 21-річна півзахисниця отримала пам'ятний сертифікат від Книги рекордів Гіннесса за своє досягнення. Його вручили перед партнерками по команді та родиною футболістки.

"Якщо чесно, то ще до кінця не усвідомила, що сталося. Це приємне відчуття, і це точно не те досягнення, яке колись думала, що матиму. Перед грою наш тренер воротарів просто сказав нам це бити здалеку. Ми з Соршею Нунан між собою вирішили, хто саме це зробить, і я сказала, що спробую. Пам'ятаю, що перед самим моментом був план Б, але я його відкинула. Рада, що це вдалося", — сказала Макенені.

Зазначимо, що Марія є основною гравчинею Селтіка, а в листопаді минулого року півзахисниця дебютувала за дорослу збірну Шотландії. Це сталось у матчі проти України й тоді Макенені відзначилася забитим м'ячем, врятувавши свою команду від поразки (1:1).